Manisa genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi’nde başlattığı 500 metrelik temizlik çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi’nde bulunan derede 500 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Ekipler ayrıca taşkın tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla yol ve yaya geçiş noktasına koruge boru montajı da gerçekleştirdi.

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarı Mithat Altınbaş, “MASKİ Genel Müdürlüğüne ilettiğimiz talebin hemen ardından ekipler mahallemizde çalışmaya başladı. Deremiz temizlendikten sonra koruge boru döşemesi ile de çalışma desteklendi. Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz” diye konuştu.