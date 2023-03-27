Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında başlattığı ‘Temel İlkyardım Eğitimleri’, Mart ayı toplantısıyla devam ettiMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında itfaiye personellerine yönelik ‘Temel İlkyardım Eğitimleri’, Mart ayında da devam etti.

Büyükşehir organizasyonuyla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzman eğitmenlerce verilen eğitimde, uygulamalı ve teorik ilkyardım bilgileri verildi.

İlkyardım eğitimlerine önem verdiklerini ve aylık periyodik olarak eğitimlerin sürdüğünü belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak önemli görev ifa eden itfaiye personellerimize temel ilkyardım eğitimlerini verme konusunda çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Canları kurtarmak için görev yapan personelimizin ilkyardımı da bilinçli bir şekilde yapması, hayati önem taşıyor. Bu anlayışla eğitimlerimiz devam edecek” dedi.