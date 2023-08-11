Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşın konforlu bir şekilde yolculuk etmesi için rutin olarak şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yaz mevsimi boyunca toplu taşıma araçlarında rutin bir şekilde gerçekleştirdiği klima kontrollerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Manisa il merkezindeki şehir içi toplu taşıma araçlarında tek tek kontroller yapıldı. Kliması açık olmayan şoförlere uyarılarda bulunulurken belge kontrolleri de gerçekleştirildi.

Rutin denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Vatandaşımızın toplu taşıma araçlarında konforlu bir şekilde yolculuk yapması daire başkanlığımız bünyesinde klima denetimleri yapıyoruz. Klimalarını düzenli çalıştıran şoför arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, kliması arızalı olan ya da çalıştırmayan şoförlerimize uyarılarda bulunduk. Yapılacak denetimlerin devamında uyarılara uymayan şoförlerimize cezai işlem uygulayacağız” diye konuştu.