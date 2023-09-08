Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin okullarına gidiş ve dönüşlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarında okul giriş-çıkış saatlerine göre düzenleme ve planlama yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde vatandaşların toplu ulaşımdan etkin ve verimli şekilde faydalanabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 11 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla düzenlemeye gitti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatı doğrultusunda toplu ulaşım araçlarının hareket saatleri ve güzergahları ile ilgili okul saatlerine göre gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin toplu taşıma noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde gerekli düzenleme ve planlamalarımızı yaptık. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması diliyor, öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.