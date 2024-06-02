Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Manisalıların ulaşımlarını daha rahat bir ortamda gerçekleştirmesi amacıyla yapılan denetimlerde, klimalarını çalıştırmayan otobüs şoförlerine uyarılarda bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki toplu taşıma araçlarını tek tek kontrol eden Trafik Zabıta ekipleri, kliması açık olan otobüs şoförlerine yaz boyunca klimanın aktif olması gerektiğini belirtti. Ekipler, kliması açık olmayan otobüs şoförlerine de uyarılarda bulundu. Vatandaşların daha rahat ve ferah bir yolculuk yapabilmesi için denetimlerin rutin olarak sürdürüleceği belirtildi.

Manisalılar da klima denetimleri ile ilgili görüşlerini paylaştı. Denetimlerin devam etmesini isteyen Manisalılar, yapılan uygulama nedeniyle memnuniyetlerini ifade ettiler.

Otobüslere bindiklerinde klimaların çok çalışmadığını ifade eden Furkan Aslan, "Yolcuklarda üst üste gidiyoruz zaten, sefer sayıları da az ama düzeliyor yavaş yavaş. Bu aralar daha iyi" dedi.

Bu denetimleri önemli gördklerini söyleyen Fehim Çakır ise, "Olması gereken bir şey. Denetimsiz her şey bozuktu. Denetildiği zaman her şeyin düzgün olacağına inanıyorum" diye konuştu.