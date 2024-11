Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası ortakları ile AB Horizon 2024 Proje çağrısına proje başvurusunda bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği'nin Horizon 2024 programı kapsamında, toprak sağlığını iyileştirmek için önemli bir adım attı.

Avrupa Birliği araştırma çağrılarında yer alan HORIZON-MISS-2024_SOIL-01: Yaşayan 100 toprak Laboratuvarı (Co Creating solutions for soil health in Living Labs) çağrısı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ve Demir Enerji birlikteliğiyle ‘SOLLUM’ projesi hazırlandı.

Başvurusu tamamlanan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin temel yürütücüsü olacağı ‘SOLLUM’ projesiyle toprak sağlığının koruması, bozulan toprakların iyileştirilmesi ve izlenmesini amaçlanıyor. Proje kapsamında Manisa’da erozyona karşı mücadele ve erozyon nedeniyle verimsizleşen toprakların iyileştirilmesine yönelik yöntemler geliştirilecek. Ayrıca erozyon baskısı altında bulunan 11 ayrı parselde toprakların korunması ve iyileştirilmesi için ileri yöntemler uygulanacak.

Proje ortağı diğer ülkelerde kendi sınırları içerisinde benzer çalışmaları yapacak. En iyi sonuç alınan yöntemler her ülkede uygulamaya aktarılacak.

Proje’de Türkiye’nin yanı sıra İspanya, İngiltere, Yunanistan, Norveç proje ortağı olarak yer alıyor. Projenin kabul olması durumunda Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne 361 bin Euro bütçe verilecek. Proje kapsamında Manisa’da proje alanı olarak özellikle erozyon baskısı altındaki topraklar üzerindeki parseller ‘uygulama laboratuvarı’ olarak seçildi. Projenin hedefleri arasında toprağı erozyondan koruyacak ve iyileştirecek özel malzemelerin geliştirilmesi de yer alıyor.