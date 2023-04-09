Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi’ni hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, atık taşıma istasyonlarındaki fizibilite çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi kapsamında Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’nde inşa edilen operasyon sahasında incelemelerde bulundu.

Memiş’e Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ve teknik ekip eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile başlatılan projenin tam anlamı ile faaliyetini gerçekleştirmek üzere sahadaki operasyon süreçlerinin takibini sürdürdüklerini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, “15 Eylül 2022 tarihinde Muradiye-Killik hattında Büyükşehir Belediye ekipmanlarını test etmek ve TCDD’nin yol üzerindeki taşıma durumunu görmek adına deneme seferleri başlamış, bugün itibariyle İlçe Belediyelerimizden getirdiğimiz evsel atıkların tren ile taşıma işlemleri gece ve gündüz sorunsuz olarak devam etmektedir. Akhisar Süleymanlı sahamız da trenle taşıma projemiz için hazır durumda olup yakın zamanda taşıma işlemine bu hat üzerinden daha büyük bir kapasite ile taşımayı planlamış bulunuyoruz” dedi.

DENEME ÇALIŞMALARI GÜN GÜN DEVAM EDİYOR

Süleymanlı operasyon sahasına konteynerleri taşıyan araçların yol güzergahlarının belirlenmesi sürecini tamamladıklarını belirten Memiş, “Fiziki yapılarının düzenlenmesi veya bölgenin şartlarına göre alternatif çözümlerin oluşması gibi intikal çeşitlerini gün gün saha üzerinde değerlendirerek fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Fiziki olarak da uygulamaktayız, saha üzerinde yol yapım gibi operasyon sahasına entegre olan tüm detaylar üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Operasyon sahasında taşıma ve konteyner yükleme indirme sürelerinin hesaplanması saha üzerindeki personelin koordinasyonu İlçe Belediyelerinin adaptasyonu gibi araç sefer ve saatlerin düzenlenerek operasyon çalışmalarımızın planlanma süreçlerini tamamladık. Deneme çalışmalarımızı gün gün sahamızda ve bölgemizde gerçekleştirmekteyiz” dedi.

Tüm çalışmaların kusursuz bir taşıma için yapıldığını vurgulayan Memiş, “Personellerimize sürekli verdiğimiz eğitimler, teknik bakımdan destek aldığımız eğitimler ve saha çalışmalarımızdaki yoğunlukların uzun zaman almasındaki amaç, kusursuz taşıma yaparak kamu hizmetini yerine getirirken çevresel ve ekonomik olarak da kamu yararına fayda sağlayacak durumları oluşturabilmektir. Türkiye’de ilki gerçekleştirdiğimiz ve örneği bulunmayan büyük ve çevreci projemizde özel taşımacılık sektöründeki karayolu, demiryolu gibi taşıma sistemlerini bir bütün olarak kamu ile entegre edilmesi kamu kaynaklarının kullanılması ayrıca operasyondaki tüm ekipman envanterin kurumumuza ait olması hatasız hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.