Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilciliğine bağlı sendikaların kadın üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Manisa Öğretmenevi'nde buluştu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilciliğine bağlı sendikaların kadın üyelerinin tek tek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kamu–Sen il Başkanı Aydın Akagündüz Türkiye Kamu -Sen ile Türk kadınlarımızla mücadelemizi daha üst seviyeye taşımak istediklerini söyledi.

Çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümü için kadınlarımıza büyük görev düştüğünü ifade eden Akagündüz, "Türk kadını sesini duyurmalı, düşüncelerini açıklamalı çözüm mücadele etmelidir. Sivil toplumda görev yapan kadınlar Türk kadının temsilcisi ve ümididir.Kamuda çalışan kadınların seslerini güçlü olarak duyurabilmeleri örgütlerde hiç şüphesiz sendikalardır. Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen olarak kadınlarımızı sendikal mücadelemize ortak olmaya çağırıyor ve güçlü ailemizde bir arada bulunmalarını istiyoruz. Tüm kadın üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.