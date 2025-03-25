Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapı sorunlarını çözmek, halkın yaşam kalitesini artırmak ve olası afet risklerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre İlçesi’ne bağlı Üçpınar Mahallesi’nde kanalizasyon hattında yaşanan arızalara kalıcı çözüm getirebilmek adına hat yenileme çalışması yaptı.MANİSA(İGFA) - MASKİ ekipleri tarafından, Üçpınar Mahallesi’nde sürekli arıza yapan kanalizasyon hattında yenileme çalışması gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan bölgeye yeni hat döşendi. Yapılan çalışma ile mahalleye daha sağlıklı bir altyapı temin edildi. Mahalle sakini Süleyman Ceylan, “Altyapıda problemlerimiz vardı. Sürekli tıkanma meydana geliyordu. Mahallemizin nüfusu da artıyor. Hat ihtiyacı da oldu. Muhtarımız aracılığıyla belediye başkanımıza bildirdik. Ekipler geldi, çalışma yaptı ve güzel bir şekilde ilgilendiler. Kanalizasyon hattı yenilendi ve ihtiyaç olunan bölgede sıfırdan hat imalatı yapıldı. Sorun çözüldü. Ferdi Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ekibi çok çalışkan” ifadelerini kullandı.

“HİZMETİ YENİ GÖRMEYE BAŞLADIK”

Muhtar azası Erol Omranlı, “Kanalizasyon hattında sürekli arıza oluyordu. Sıkıntı yaşanıyordu. 30 senedir bu mahallede yaşıyorum. Hiçbir çalışma olmamıştı. Hizmeti yeni görmeye başladık. Ferdi Başkanıma çok teşekkür ederim” dedi.

“YURTTAŞLARIMIZIN SIKINTI YAŞAMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekibinden Eyüp Oğul, “Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı olarak Üçpınar Mahalle’mizde altyapıda sıkıntı olduğu ve boru kapasitesi yetmediğinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in talimatlarıyla hat yenileme ve ihtiyaç olunan bölgede hat döşemesi yaptık. Yurttaşlarımızın sıkıntı çekmemesi adına özveri ile çalışıyoruz” diye konuştu.