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Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 17 ilçede hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), 2024 Yükseköğrenim Kurumları Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte il genelindeki tüm öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Adaylar 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında MABEM’lere uğrayarak hizmetten yararlanabilecek. MANİSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih heyecanı yaşayan adaylara Manisa Büyükşehir Belediyesi yardımcı olacak. Eğitimde fırsat eşitliği sunan ve 17 ilçede hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’ndeki (MABEM) Rehberlik servisleri ve uzman öğretmenler tercih yapmakta zorlanan adaylara, ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek, destek olacak. Adaylar 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında MABEM’lere başvuru yaparak, danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek.

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