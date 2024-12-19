Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlediği "Umut Veren Türküler" konseri ile sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından organize edilen etkinlikte, Şef Hasan Başkaya yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Koronun seslendirdiği birbirinden güzel eserler, izleyicileri adeta büyüledi. Geceye damga vuran Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi ise sergilediği yöresel danslarla büyük beğeni topladı. Türküler ve halk danslarının mükemmel uyumu, izleyenlerin hafızasında derin izler bıraktı.

Konsere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Alper Pınarcı, protokol üyeleri ve çok sayıda Manisalı vatandaş katıldı. Kültür ve sanat dolu bu özel etkinlik, şehirde sanata olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu tür etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirmeye ve kültürel zenginlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.