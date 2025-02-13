Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Şef Hasan Başkaya yönetiminde Salihli’de konser verdi. “Umut Veren Türküler” adlı konser, Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

MANİSA (İGFA) - Konsere, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem, Salihli Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kavak, Sağlık İşleri Müdürü Arzu Sever, Ruhsat ve Denetim Müdürü Selim Ürün, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aslı Oğuz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ile çok sayıda sanatsever katıldı. Hasan Başkaya yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Türkiye’nin dört bir yanından seçilmiş türküleri seslendirdi. Türkülere eşlik eden izleyiciler, koroyu ayakta alkışladı.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem, koro şefi Hasan Başkayaile koristlere çiçek ve plaket takdim ederek teşekkürlerini sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in selamlarınıSalihli halkına ve salonda bulunan seyircilere ileterek, Manisa'yı kültür ve sanat merkezi yapma yolunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.