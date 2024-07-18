Çekirdeksiz kuru üzümün katma değerinin artması için projelerinin olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, projeyi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bütün büyükşehirlere taşımayı hedeflediklerini belirtti.MANİSA (İGFA) - TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, Genel Müdür Hasan Özer Orhan, yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür Yardımcıları ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e ziyarette bulundu.

Manisa tarımının görüşüldüğü ziyarette, üreticinin kalkınması için yapılabilecek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Zeyrek, ziyarette Manisa’nın simgesi olan üzümün katma değerinin artması için 14 büyükşehire yönelik projelerinin olduğunu söyledi. 25 gramlık paket halindeki üzümleri proje kapsamında ilkokullarda dağıtabileceklerini söyleyen Başkan Zeyrek, Okul Üzümü Projesi’ni İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bütün büyükşehirlere de taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Projenin genişlemesiyle birlikte hem üreticinin hem de TARİŞ’in kazanacağına vurgu yapan Başkan Zeyrek, üzümü yeni pazarlara taşımaları durumunda hem TARİŞ’in hem de üreticinin ayakta durmasının mümkün olduğunun altını çizdi.

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen ise, “Artık üzümü ham maddeden kurtarmamız lazım. Bizim mamul tarafına geçmemiz gerekiyor. Biz bunu oluşturabilirsek çiftçi de kurum da ayakta kalacak” diye konuştu.