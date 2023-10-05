Haşereyle mücadele çalışmalarını program dahilinde periyodik olarak sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesinde bulunan bir iş hanının bodrumunda vektör üreme alanı tespit etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında üreme ortamları artan sivrisinek ve karasineklere karşı larvasit uygulaması çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak, gerekli araştırmalar sonucunda vektör üreme alanları da tespit ediliyor. Şehzadeler ilçesine bağlı İzmir Caddesi’nde de vatandaşlardan gelen talepler üzerine araştırma gerçekleştiren ekipler, bir iş hanının bodrum katında atık suların birikmesi sonucu vektör üreme alanı tespit edildi. Ardından Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak 17 ilçede vektörlerle mücadele ettiklerini dile getiren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Manisa merkezde iş hanının bodrumunda atık suların birikmesi sebebiyle birçok vektörün bir arada ürediğini tespit ettik. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica ediyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın bulundukları alanları kontrol etmeleri ve bunun gibi durgun suların oluşumuna izin vermemeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmasını rica ediyoruz. Çevremizi temiz tutarsak, sağlığımızı koruruz” diye konuştu.