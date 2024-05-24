MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, özellikle Soma ve Akhisar ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında yaşanan kısmi su birikintilerine hızlı bir şekilde müdahale etti.MANİSA (İGFA) - Manisa'da MASKİ ekipleri vatandaşlardan ÇÖZMER’e gelen taleplere hızlı bir şekilde geri dönüş yaparken, meydana gelen su birikintilerini gidermek amacıyla yağmursuyu ızgaralarında ve kanallardaki temizlik çalışmaları titizlikle yaptı.

Salihli’de meydana gelen dolu yağışı sonrasında da MASKİ, vatandaşları zarar gören güneş enerjisi tüp ve panelleri ile vanalarını kapatmaları hususunda uyardı.

Öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ile birlikte özellikle Soma ve Akhisar ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda yağmur suyu ızgaraları ve kanallar tıkandı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri biriken ağaç yaprakları ve malzemeleri temizledi.

Yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon hatlarının temizliği ivedi bir şekilde yapılarak su akışı sağlıklı hale getirildi.

Ekipler vatandaşların talepleri doğrultusunda sahadaki çalışmalarına devam ederken, Salihli’de meydana gelen dolu yağışı ile birlikte MASKİ, vatandaşları güneş enerjisi tüp ve panelleri ile vanalarını kapatmaları hususunda uyardı.