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MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami ve Kethüda Mahallesi sınırlarında kalan 375 sokakta başladığı kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. Çalışma ile bölgede yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının Akhisar ilçesine bağlı ekipleri tarafından Ulucami ve Kethüda Mahallesi sınırlarında kalan 375 sokakta ihtiyaç olunan bölgede kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek de yerinde takip etti. Çalışma ile yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınırken, bölgede daha sağlıklı bir altyapı temin edildi. Ulucami Mahalle Muhtarı Nesima Şakrak ve Kethüda Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Sevimler çalışma ile bölgede yağışlı havalarda yaşanabilecek sıkıntılara karşı çözüm getirildiğini belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.