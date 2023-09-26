MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı ve İstasyon Caddesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısıyla birlikte yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde oluşturduğu yağmur suyu ızgara temizlik ekibiyle yağışlı havalara karşı teyakkuz halinde çalışıyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde olduğu gibi Manisa merkezde de yağmur suyu ızgaralarını temizliyor.

Önümüzdeki günler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısıyla birlikte MASKİ ekipleri, Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı ile İstasyon Caddesinde yağmur suyu ızgaralarını temizledi.

Bu sayede, yağışlı havaya karşı önlem alındı.