MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı İğdecik ve Derbent mahallelerini birbirine bağlayan yolun dere geçiş noktasında koruge boru döşeme yaptı. Çalışma ile yol geçişinde yağışlı havalarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem alınarak yaya ve araç geçişini güvenli hale getirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesine bağlı İğdecik ve Derbent mahallelerini birbirine bağlayan yolun dere geçiş noktasında koruge boru döşeme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmayı Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Salihli Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar ve Derbent Mahalle Muhtarı Mustafa Dalyan yerinde takip etti. Çalışmaların tamamlanması ile yol geçişinde yağışlı havalarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı, yaya ve araç geçişini güvenli hale getirildi.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ” Derbent mahalle muhtarı Mustafa Dalyan, “Ani ve aşırı yağış olduğu dönemlerde vatandaşlarımız bu bölgede zorluk çekiyordu. Araçlar rahat ilerleyemiyordu. Bu çalışma ile birlikte sıkıntılarımız ortadan kalkacak. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

İğdecik mahalle muhtarı Mürsel Savaş da çalışmanın mahalle için önemli olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.