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MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Akhisar ilçesine bağlı Efendi Mahallesi 267 Sokakta devam eden 250 metrelik yağmursuyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden mahalle muhtarı Halil Ay, “Cengiz Başkanımızla her zaman gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerde vatandaşlara sağlıklı altyapı imkanı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Akhisar ilçesinde toplamda gerçekleşecek olan 20 kilometrelik yağmursuyu hattı projesi kapsamında bulunan Efendi Mahallesi 267 Sokakta 250 metrelik yağmursuyu hattı çalışması başlattı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma bölgesinde incelemeler yaparak son durum hakkında bilgi aldı. Genel Müdür Aslay’a, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Doğan Ensivri, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek, Efendi Mahalle Muhtarı Halil Ay, şube müdürleri ve yetkili personel eşlik etti.

50 MİLYON TL’LİK ALTYAPI YATIRIMI Akhisar ilçesinin birçok noktasında toplamda 50 milyon TL bedelle altyapı yatırımı yapılacağını ifade eden Genel Müdür Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihale kapsamında Akhisar ilçemizde toplam 12 ayrı noktada 5 kilometrelik yağmursuyu hattı yapacağız. Çalışma yapılan mahallelerimizden biri olan Efendi Mahallemiz 267 Sokakta da 250 metrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün müjdesini verdiği Devlet Demiryollarından devredilen ve peyzaj çalışması yapılacak olan güzergahta ve çevresindeki sokaklarda ise 4 bin 500 metrelik yağmur suyu hattı imalatları gerçekleştireceğiz. Ayrıca Karaosmanoğlu Sanayi Sitesinde de 5 bin 500 metrelik yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışması yapılacak. Yani her geçen büyüyen ve gelişen Akhisar ilçemizde toplamda 20 kilometrelik yağmursuyu hattı çalışması gerçekleştireceğiz. 50 Milyon TL bedelle yapılan çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımıza sağlıklı bir altyapı sunulmuş olacak” dedi.

CENGİZ BAŞKANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ Mahalle muhtarı Halil Ay, “Çalışmalardan dolayı çok mutluyuz. Mahallemizle ilgili ne zaman bir sıkıntımız olsa ilettiğimizde hemen sorunlarımız çözülüyor. Cengiz Başkanımızla her zaman gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.