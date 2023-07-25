Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğinde açılan yaz spor okulları kapsamında yüzme, basketbol, cimnastik, voleybol ve tenis branşlarında ilk dönem kursları devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarında ilk dönem kurs faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda gerçekleşen ve Manisalıların da yoğun ilgi gösterdiği kursları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz de şube müdürleri ile birlikte ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları Koordinatörü Sedat Özhelvacı, kurslar hakkında Daire Başkanı Sibel Alkın Kedersiz’e bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün şehre kazandırdığı sportif tesisler ile her yıl binlerce çocuğun çeşitli branşlarda spor yapma imkanına sahip olduğunu dile getiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız koordinasyonunda açılan yaz spor okullarına son derece büyük bir ilgi var. Voleybol, cimnastik, basketbol, yüzme ve tenis olmak üzere 5 branşta hizmet veriyoruz. Yaz dönemi boyunca çocuklar böyle faydalı bir aktivitenin içerisinde yer alacaklar. Ailelerimize de gösterdikleri bu yoğun ve anlamlı ilgiden dolayı da teşekkür ediyoruz. Kurslara katılmak isteyenler için de yeni dönem kayıtlarımız Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlıyor” diye konuştu.