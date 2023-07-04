Manisa genelinde hayata geçirdiği prestij cadde projelerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni prestij caddeler için yüklenici firma ile sözleşmeye imza attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Nisan ayı meclis toplantısında müjdesini verdiği prestij caddeler için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Bu kapsamda Şehzadeler ilçesi Atatürk ve Çarşı Bulvarları, PTT çevresi, Yunusemre ilçesi Cemal Ergün Caddesi ile Akhisar ring yolunda da (631 sokak) prestij cadde düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Yüklenici firma temsilcileriyle sözleşmeye imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün müjdelediği projelerde çalışmaların başlayacağını belirterek, “Prestij cadde çalışması öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları yapılacak. Bunun akabinde de prestij cadde çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirilecek olan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.