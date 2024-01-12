Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, tarihi Yeni Han’da Büyükşehir’e ait olan atölyelerden bazıları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ile birlikte Yeni Han’da açılan kursları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde el sanatlarına her zaman önem verdiklerini belirtti. Aksoy, Yeni Han’da Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte ortak kurslar açtıklarını kaydetti.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kurslar hakkında bilgi veren Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, “Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim ilkesiyle hareket ederek halka hizmet vermek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında protokol imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezimize tahsis edilen tarihi bir mimari yapıya sahip olan Yeni handaki atölyelerde El Sanatları Alanı altında Kuyumculuk ve Takı tasarımı, Makrome, Dikiş-Nakış, Seramik ve Çinicilik, Ahşap Boyama, Ebru, rölyef, Aşçılık Yiyecek Hizmetleri ve benzeri kurslar düzenleniyor.

Açılan kurslarla hayat boyu öğrenme sisteminde işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması ve bu becerilerin iş ve sosyal yaşamda etkin kullanımının artırılması da hedeflenmektedir” dedi.