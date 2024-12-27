Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun yeni yıl konseri Manisalıların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Şarkılar ve danslarla devam eden gecede yeni yıl neşesi paylaşıldı, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleri seslendirildi.MANİSA (İGFA) - Yeni yıl neşesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun dolup taşan salonda seslendirdiği eserlerle doruğa ulaştı. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahne alan koronun şefliğini Aylin Eralp Demirbek yaparken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in danışmanlarından Hale Kuzucu da koroda yer alarak eserlere eşlik etti.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ İLE DOLU GECE

Baştan sona yeni yıl heyecanın yaşandığı katılımcılarda iz bırakan gecede Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da danslarıyla yer aldı. Manisalılar hem koroya hem danslara katıldı. Sanatseverlerden büyük ilgi gören geceye Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Alper Pınarcı, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen de neşeye ortak oldu.