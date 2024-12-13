Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte yerli ürünlerin önemi vurgulandığı etkinlikte Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda çocuklar a yerli malı bilinci aşılandı. MANİSA (İGFA) - Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda çocuklar Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Pazarcılar Odası ve Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği desteğiyle düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Yerli malı bilincinin kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali çocuklara ev sahipliği yaptı. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Haller Şube Müdürü Eren Dağıstanlı, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın, okul müdürleri, öğrenciler, meclis üyeleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Etkinlikte çocuklar Türk Bayrakları ve yerli malı haftasının önemine vurgu yapan pankartlarla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı kutladı.

Başkan Zeyrek, “Bu toprakların değerini bilmek için çok önemli bir hafta”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nın önemine vurgu yaptı. Başkan Ferdi Zeyrek, “Sadece Manisa’da değil, 81 ilimizin sofrasını süsleyen ürünlerin yetiştiği bu toprakların değerini bilmek ve yarınlara aktarmak için çok önemli bir hafta. Yarınlara emanetimiz olan çocuklarımıza yerli malı ürünleri tanıtmak için bir aradayız. Merkezi yönetimin ithal ürünleri maalesef ki ülkemize sokarak yerli üreticiden desteğini çekmesi ve zor günleri yaşamaları, bugünlerde yaşadığımız en büyük sorunlardandır” ifadelerini kullandı.

“Farkındalık yaratmaya devam edeceğiz”

Her zaman yerli üretimin yanında olduğuna dikkat çeken Başkan Zeyrek, “Bereketli Gediz topraklarının tekrardan eski günlerine kavuşması, Gediz’in temizlenmesi ile ilgili tüm çalışmaların içinde olacağız. Yerli mallarımıza, yerli üreticilerimize sahip çıkma konusunda da, gelecek nesillere aktarmak için de çocuklarımıza farkındalık yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Balaban, “Hepimize düşen görev yerli malı kullanma bilincini tüm öğrencilere yaymak”

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da bir ülkenin kalkınması için yerli malı kullanımının çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Balaban, “Ben Ferdi başkanıma böyle güzel bir etkinliğe öncü olduğu için teşekkür ediyorum. Hepimize düşen görev yerli malı kullanma bilincini ilkokul birinci sınıftan itibaren tüm öğrencilere yaymaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek Başkanı Yalçın, “Tüm vatandaşların bu özel haftayı bilmesi gerekmekte”

Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın ise yerli malı tüketme noktasında halkı bilinçlendirmede yerel yöneticilere sivil toplum kuruluşlarına ve esnaf teşkilatlarına önemli görevler düştüğünü belirtti. Yalçın, “Yerli mallarının tercih edilmesi, çocuklarımıza küçük yaştan itibaren öğretilmesi gereken bir olgudur. Ancak bu noktada yalnız çocuklarımızın değil, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın bu özel haftayı bilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından tüm öğrencileri temsilen Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencisi Çağan Uluğu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ ile ilgili şiir okudu. Ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile protokol üyeleri öğrencilere meyve ve hediye dağıttı.