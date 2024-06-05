‘Manisa Tarzanı Çevre Günleri’ etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Yeşil Manisa Zirvesi’ sona erdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha yeşil ve temiz bir Manisa hedefiyle başlatılan 1. Yeşil Manisa Zirvesi sona erdi.

3 gün süren Yeşil Manisa Zirvesi’nde su tasarrufu, enerji tasarrufu, temiz enerji ve iklim değişikliği gibi konular, konularında uzman panelistler tarafından yapılan sunum eşliğinde katılımcılara aktarıldı. 1’inci Yeşil Manisa Zirvesi’nin son gününde ise ‘Su ve Atıksu Yönetimi’ ile ‘Manisa’da Yeşil Dönüşüm ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Proje Yönetimi’ oturumları gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç’ın yaptığı ‘Su ve Atıksu Yönetimi’ oturumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Şükrü Uzun iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyumu konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Şükrü Uzun, yaptığı sunumda iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, iklim değişikliğinin kar erimelerine ve akımlarına etkisinin belirlenmesi, su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum, taşkın yönetim planları, kuraklık yönetim planları, yağmur suyu hasadı konularında bilgiler aktardı. Ardından Çevre Mühendisi Şule Mansur, İçme suyu temin sistemlerinde gelir getirmeyen su azaltımı ve sürdürülebilir su yönetimi sunumunu yaptı. Sunumuna gelir getirmeyen suyun tanımıyla başlayan Mansur, sürdürülebilir gelir getirmeyen su azaltım yaklaşımı, gelir getirmeyen su azaltımı için uygulanabilecek stratejiler ile belirlenebilecek hedeflerden bahsetti. Sürdürülebilir su yönetiminde temel amacın iklim değişikliğine adaptasyon, işletmede verimlilik, çevresel sorumluluk ve katılımcı yönetim olduğunu ifade eden Mansur, verimli armatür ve teknolojileri, su denetim ve izlemesine verilecek önem, çalışan bilinci eğitiminin sürdürülebilir su yönetim stratejisinin olmazsa olmaz hususları olduğunu belirtti.

YEŞİL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ANLATILDI

Akabinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Yönetim Şube Müdürü Güler Artan’ın moderatörlüğünde ‘Manisa’da Yeşil Dönüşüm ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Proje Yönetimi’ oturumu düzenlendi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kurumsallaşma Ve Devlet Destekleri Temsilcisi Mehmet Can Çakar, çalışmaların hayata geçirilirken gerekli fonların nasıl bulunacağı yönünde bilgilendirmelerde bulundu. Çakar, Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bu yönde yaptığı çalışmaları da anlattı.

Öte yandan ‘Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri’ kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri, Atatürk Kent Park’ında düzenlenen atölye çalışmalarında bir araya geldi.