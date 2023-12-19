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MASKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Aralık ayı İlçe Şefleri toplantısı Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik başkanlığında gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hizmet kalitesini en üst noktada tutabilmek için aylık ilçe şefleri toplantılarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik başkanlığında gerçekleştirilen 2023 yılı Aralık ayı ilçe şefleri toplantısında ilçelerde sürdürülen yatırımlar, çalışmalar ve planlanan hizmetler değerlendirildi.

Toplantıya daire başkanları ile ilçe şefleri katıldı. Toplantıda, ilçe şeflerine, ilgili şube müdürleri tarafından kırsal yerleşim alanı ve civarı ile planlı imar planı içerisinde yer alan içme suyu, kanalizasyon hat bağlantı taleplerinin işleyişine ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine ilişkin detaylı bilgiler verildi.

İlçe Şeflerinin sunumlarla ilgili sorularını dinleyen Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik yönetmeliklerde belirtilen maddelere göre çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdiler.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde Manisa’nın 17 ilçesinde başarılı yatırımlara hayat vermeye devam ediyoruz. Hizmet kalitemizi her geçen gün artırmak ve aynı zamanda yatırımlarımızın takipçisi olmak adına ilçe şeflerimizle koordineli olarak çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla 7/24 irtibat halinde olan ilçe şeflerimizle düzenli olarak aylık değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor, şeflerimizden çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiler alıyoruz. İlçe şeflerimize de içme suyu ve kanalizasyon hat bağlantıları ve Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’ne ilişkin detaylı bilgiler verdik ve gelen taleplere ilgili maddeler doğrultusunda işlem yapmalarını istedik. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet götürme noktasında mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.