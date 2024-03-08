Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede gerçekleştirdiği yol yapım ve kilit parke yenilemeleri ile vatandaşların yıllardır süre gelen sıkıntılarına son vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Salihli ilçesi Gölmarmara ve Akhisar bağlantı yolu üzerinde başlatılan 2 bin 250 metrekare parke imalatı ve 3500 ton asfaltlama çalışmalarına başladı. Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. MANİSA (İGFA) - İl genelinde hayata geçirdiği altyapı yatırımları ve üstyapı düzenlemeleri ile kangren haline gelen sorunları bir bir çözen Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor. Mahalleler kilit parke ve bordür düzenlemeleri ile yeni bir görünüme kavuşurken bağlantı yollarında da yürütülen asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Salihli ilçesi Gölmarmara ve Akhisar bağlantı yolu üzerinde başlatılan 2 bin 250 metrekare parke imalatı ve 3500 ton asfaltlama çalışmalarına başladı. Söz konusu çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler eşlik etti.

“ÇALIŞMALAR KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK” Yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde 17 ilçemizde yol yapım ve kilit parke çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Salihli ilçemizde yürüttüğümüz çalışmalarımıza her gün bir yenisini ekliyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına Salihli, Gölmarmara ve Akhisar bağlantı yolu üzerinde asfaltlama ve kaldırım döşeme çalışmalarına başladık. Hayırlısıyla çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Salihlili vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.