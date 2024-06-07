Manisa Büyükşehir Belediyesi, seyyar merdiven kullanılarak yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında ortaya çıkabilecek risklerin en aza indirgenmesi amacıyla eğitim düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, seyyar merdiven kullanarak, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapan ekiplere yönelik yüksekte çalışma eğitimi düzenlendi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli eğitmen Serdar Kurt tarafından verilen eğitimlerde bina içi ve dışı yüksekte montaj ve demontaj, aydınlatma tamiratları, makine tamiratları yapan Bilgi İşlem, Fen İşleri, Makina İkmal Bakım ve Onarım, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık ile Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı personellerine ilk olarak teorik bilgiler aktarıldı.

Seyyar merdivenin ile güvenli çalışmanın üzerinde durulduğu eğitimde, teorik bilgilerin ardından uygulamalı olarak kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, kullanılacak ekipmanların kontrolünün düzenli yapılması, düğüm ve makara sistemleri ile yüksekte çalışma öncesinde alınacak önlemler anlatıldı.

