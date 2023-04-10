Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağyenice Mahallesi’nde bulunan tarımsal sulama tesisinin terfi hattı yenileme çalışmalarını tamamladı. Su kaynaklarının verimli kullanılmasını temin etmek, sulama ile tarımsal üretimin miktar ve kalitesini yükseltmek için çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan Yunusemre ilçesi Yuntdağyenice Mahallesi tarımsal sulama tesisinin terfi hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.

28 ailenin faydalandığı tesis için 800 metre 125/10 atü O-PVC boru döşendi. Gölet genişletme çalışmalarının da tamamlandığı tesiste 2023 yılı sulama sezonu öncesinde üreticilerin mağduriyet yaşamamaları adına tesisin bakım onarım çalışmaları da yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde 2023 yılı için tarımsal sulamaya 30 milyon 400 bin liralık dev bir destek sağlanacağını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Yapacağımız yatırımlarla damla sulama tesisleri kurarak su tasarrufu sağlanacak, mevcut tesislerin rantabilitesi arttırılacak ve ilimizde faaliyette olan sulama kooperatifleri desteklenmiş olacak” dedi.