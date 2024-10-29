Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Eğitim-İş, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, 29 Ekim Kadınlar Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nce ortaklaşa “Cumhuriyetimizin 101. yılında Adalet, Laiklik ve Kadın” paneli Manisa Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Cumhuriyetimizin 101. yılında Adalet, Laiklik ve Kadın panelinin açılış konuşmasını Eğitim-İş Manisa Şubesi adına Burcu Başkonak yaparken, THTM üyesi ressam İrfan Ertel’in “Kadın” temalı sergisinin dijital gösterim yaptı.

Panelin ilk konuşmacısı THTM kurucu üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen oldu. Konuşmasının ilk kısmında laiklik nedir sorusuna cevap veren ve laikliğe karşı olmanın demokrasiye karşı olmak anlamına geldiğini söyleyen Zülal Kalkandelen, “Aslında laiklik halkçılıkla doğrudan doğruya ilişkili ve devrimcilikle ve çağdaşlaşmayla ilgili. Bu kavrama karşı olanlar neye karşı olduklarının farkında değiller. Laiklik dogmayı reddediyor. Kaynağını insan aklından ve bilimden alıyor. Bizim gibi bir çağdaş toplum olmayı, hukuk devleti olmayı, medeni bir toplum olmayı arzuluyorsak eğer mutlaka ve mutlaka laikliğe sarılmamız gerekiyor. 1925’te Cumhuriyet tarihinde önemli devrimlerden biri, 677 sayılı tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu çıktı. Bu kanunla tarikat ve cemaatler kapatılmıştır. Ama yapılması gereken şey tarikat ve cemaatlerin holdingleşen yapısını dağıtmaktır. Bundan yüz yıl önce tekke ve zaviyeler kapatılıyor. O zamanlarda bunu yapabilmişler" dedi.

Panelin ikinci konuşmasını Belediye Meclis üyesi Av. Pınar Kına tarafından Osmanlı’dan bu yana kadınların kazanımları ve bugün kaybettikleri üzerine bir konuşma ile devam etti.

29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Av. Şenal Sarıhan da panelde Cumhuriyet olgusu çerçevesinde kadın hakları ve kadınların mücadele deneyimleri üzerine konuştu.

“Cumhuriyetimizin 101. yılında Adalet, Laiklik ve Kadın” paneli katılımcılarına plaket ve çiçek sunumu ile sonlandırıldı.