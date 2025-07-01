Manisa’da 4 gündür süren orman yangınına destek için Büyükşehir Belediyesi ekipleri yola çıktı.MANİSA (İGFA) - Manisa’da dört gündür devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları sürerken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi de yangınla mücadeleye destek ekibi gönderdi.

Yangın bölgesine doğru harekete geçtiler

Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekip, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 2 iş makinesi ve tam donanımlı 14 kişilik ekipten oluşuyor. Ekip, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın talimatıyla gece yarısı yola çıkarak yangın bölgesine doğru hareket etti.

Manisa’ya ulaşan ekipler, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara karadan ve havadan sürdürülen müdahalelere destek verecek.