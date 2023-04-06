Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile imzaladığı protokol kapsamında Manisa il genelindeki 600 bin bağımsız birimden oluşan yapının depreme dayanıklılığının tespiti için başvuruları almaya başlıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, vatandaşların Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden Yapı Risk Denetimi Başvurusu’nu yapabileceklerini duyurdu ve proje ekranı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Manisa’daki yapıların depreme dayanıklılığının tespiti için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarını başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Yapı Risk Denetimi Başvurularını almaya başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Encümen Salonu’nda Bilgi İşlem Daire Başkanı Kahraman Karabacak ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ünsel Gökçe’nin yer aldığı toplantıda Yapı Risk Denetim Başvurusu hakkında bilgilendirmede bulundu.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

07 Nisan Cuma günü Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde Yapı Risk Denetim Başvurusu ekranının aktif hale geleceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa Celal Bayar Üniversitemiz ile imzalamış olduğumuz protokol kapsamında Manisa il genelinde bulunan 600 bin bağımsız yapının deprem risk araştırma formlarıyla ilgili çalışmalar kurumuzda başlamıştı. Bugün bunun ilk etabına başlıyoruz. Yapacağımız çalışmalarda Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız tarafından ortaklaşa yürütülen program kapsamında ilk olarak vatandaşlarımızın taleplerini toplamaya başlayacağız. Teknik ekiplerimizin hazırladığı program modülünü hizmete almış bulunmaktayız. Manisa Büyükşehir Belediyesi web sitesi üzerinde bulunan link üzerinden vatandaşlarımız müracatlarını yapacak. Müracat ekranımız web sitemizde olmasının yanı sıra her türlü mobil cihaza uyumlu olarak çalışmaktadır. Vatandaşlarımız, cep telefonu ya da tabletlerinden girerek başvurularını yapabilirler. Başvurular tamamlandıktan sonra, ellerinde plan projesi olan bina yapılarımız öncelikli olmak koşuluyla bütün binalarımızın kontrolleri yapılmaya başlanacak” diye konuştu.