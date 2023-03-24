Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin en çok etkilediği bölgeler arasında yer alan Hatay’ın Altınözü ilçesine gönderilmek üzere 2 bin koli gıda paketini yola çıkardı.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında GAMER’de gerçekleştirilen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katıldığı Manisa’da ağırlanan depremzedeler ile afet bölgesindeki vatandaşlara Ramazan ayı boyunca yapılacak yardım ve destekler konusunda gerçekleştirilen toplantının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi hızla harekete geçti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Valiliği koordinesinde 2000 koli gıda paketi hazırlayarak, depremin en çok etkilediği bölgeler arasında yer alan Hatay’ın Altınözü ilçesine gönderilmek üzere yola çıkardı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Afetzede kardeşlerimizin her an yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Manisa’mızda ağırladığımız depremzedeler ile afet bölgesindeki vatandaşlarımıza Ramazan ayı boyunca yapılacak yardım ve destekler konusunda planlamamızı yapmıştık. Bu bağlamda 2000 koli gıda paketinin yüklü olduğu TIR’ımızı Hatay’ın Altınözü ilçesine gönderilmek üzere yola çıkardık. Daha önce de Yayladağı ve Altınözü ilçelerine yine 2000 kişilik gıda paketi göndermiştik. Desteğimiz tüm imkanlarımızla devam edecek. Bir kez daha ulusumuza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, el birliğiyle yaralarımızı saracağımızı vurguluyorum” diye konuştu.