Deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Sümer, İstasyon ve Aksu mahallelerinde depremzedelere iftar yemeği ve sahur kahvaltısı dağıtımını sürdürüyor.MANİSA (İGFA)- Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekipleriyle deprem bölgesi ve depremzedeler için seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Kahramanmaraş’ta iftar ve sahur yemeği için de desteklerine devam ediyor.

Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Sümer, İstasyon ve Aksu mahallelerinde kurulan çadır bölgelerinde iftar ve sahurda sıcak yemek ve kahvaltı ikramı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, anbean afetzedelerin yanında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede kurulan çadırda iftar yemeği hazırlanırken, Mobil İkram Aracı ile de depremzede vatandaşlara hizmette bulunuluyor. Üç mahallede depremzedelere destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ikramların herkese ulaşması noktasında büyük gayret sarf ediyor.