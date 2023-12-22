Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya 150 milyon TL gibi dev bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesine yönelik destekler kapsamında ‘Kovan Desteği’ başvurularını almaya başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde arıcılara destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Arıcılarımıza Kovan Desteği’ başvuruları başladı. 22 Aralık 2023 ve 19 Ocak 2024 tarihleri arasında ilçelerde Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine; Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şubesi tarafından başvuruların alınacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başvuru kriterlerini şöyle sıraladı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı (AKS) en az 30 en fazla 120 kovanı olan, aktif arıcılık yapan arıcılarımız destekten yararlanacak olup, % 50’si Büyükşehir Belediyemizden hibeli, % 50’si arıcılarımızın katkısı ile langstroth tipi plastik tabanlı, polen tuzaklı ahşap kovan desteğimiz olacaktır. Başvurular 22 Aralık 2023 tarihinde başlayacak olup 19 Ocak 2024 tarihinde son bulacaktır.”