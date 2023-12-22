Tarımsal ve kırsal kalkınmaya 150 milyon TL gibi dev bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesine yönelik destekler kapsamında ‘Kovan Desteği’ başvurularını almaya başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde arıcılara destek olmaya devam ediyor.

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Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Arıcılarımıza Kovan Desteği’ başvuruları başladı. 22 Aralık 2023 ve 19 Ocak 2024 tarihleri arasında ilçelerde Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine; Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şubesi tarafından başvuruların alınacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başvuru kriterlerini şöyle sıraladı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı (AKS) en az 30 en fazla 120 kovanı olan, aktif arıcılık yapan arıcılarımız destekten yararlanacak olup, % 50’si Büyükşehir Belediyemizden hibeli, % 50’si arıcılarımızın katkısı ile langstroth tipi plastik tabanlı, polen tuzaklı ahşap kovan desteğimiz olacaktır. Başvurular 22 Aralık 2023 tarihinde başlayacak olup 19 Ocak 2024 tarihinde son bulacaktır.”