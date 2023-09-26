Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kandilini tebrik eden Başkan Ergün, Manisalı vatandaşların da selamlarını iletti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi’nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Bahçeli’nin kandilini tebrik eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları, yatırım ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Ergün’e teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen MHP Lideri Bahçeli, ziyaret vesilesiyle Manisalılara da selam ve muhabbetlerini iletti. Ziyarette Başkan Ergün, MHP Lideri Bahçeli’ye hediye takdiminde de bulundu.

Söz konusu Ankara temaslarında Başkan Ergün, partinin Genel Merkez kadrolarını da ziyaret etti.