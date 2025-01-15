Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin şeffaflık ilkesiyle yürüttüğü banka promosyonu ihale süreci, kazanan bankayla imzalanan protokol ile tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, BESOT A.Ş. bünyesinde görev yapan personellerin maaş ödemeleri için yapılan ihaleyi kazanan Yapı Kredi Bankası yetkilileriyle promosyon protokolünü imzaladı.

Başkan Ferdi Zeyrek, “Promosyon ihalesini tüm şeffaflığı ve açıklığıyla yaptık. İhalemizi Bütün bankaları davet ederek kapalı zarf ve açık ihale arttırma şeklinde gerçekleştirdik. 6 bankanın katıldığı ihaleyi Yapı Kredi Bankası kazandı. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve Yapı Kredi ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş. bünyesinde görev yapan personellerin maaş ödemeleri için tüm bankaların davet edildiği ve 6 bankanın katıldığı ihalede Yapı Kredi Bankası 51 bin TL teklif ile birinci olmuştu. İhalenin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, promosyon haklarının imzası için banka yetkilileriyle bir araya geldi. Genel Sekreter Burak Deste, Başkan Danışmanları Hale Kuzucu ve Ferhat Fırat, BESOT A.Ş Genel Müdürü Gökhan Demir ve Yapı Kredi Bankası Kuzey Ege Bölge Müdürü Burak Bıçaklar protokol töreninde yer aldı.

“İhale Sürecini Şeffaflıkla Yürüttük”

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik banka promosyon ihalesinin sonuna gelindiğini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Özellikle personellerimiz açısından çok önemli bir anlaşmaydı. Çünkü biz belediye olarak çok büyük bir aileyiz. Ailemin her ferdinin belediyemizde çalışırken mutluluk içerisinde, hak ettiği ücreti alabilme hakkına kavuşmasını gerçekten çok önemli buluyorum. Promosyon ihalesini tüm şeffaflığı ve açıklığıyla yaptık. İhalemizi Bütün bankaları davet ederek kapalı zarf ve açık ihale arttırma şeklinde gerçekleştirdik. 6 bankanın katıldığı ihaleyi Yapı Kredi Bankası kazandı. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve Yapı Kredi ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“21 Ocak Salı Günü Banka Hesaplarına Yatırılacak”

2021-2024 yılları arasında belediye çalışanlarının 4 bin 400 lira promosyon aldığını söyleyen Başkan Zeyrek, “Şu anda 4 yıllık anlaşmanın sonucunda 51 bin liralık promosyon alma hakkına kavuştular. Çalışanlarımızın çok mutlu olmasını istiyorum. Onların ekonomisine bir katkı sağlayacak olan bu promosyon bedelinin kendilerine ve ailelerine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yapı Kredi Bankası’na da bu şekilde özverili davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ndeki tüm arkadaşlarımız da buradan alacakları promosyonla ailelerine katkı sağlayacaktır. İyi günlerde kullanmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ferdi Zeyrek, 51 bin liralık banka promosyonunun 21 Ocak Salı günü banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.