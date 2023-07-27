MASKİ Genel Müdürlüğü, İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangında araç desteğinde bulundu. Çevre koruma ve kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Tır, Manisa DSİ’ye ait dozeri yangın bölgesine ulaştırdı.MANİSA (İGFA) - İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangınına MASKİ Genel Müdürlüğü de kayıtsız kalmadı.

Talepler doğrultusunda MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Tır, Manisa DSİ’ye ait dozeri yangın bölgesine ulaştırdı.

Yapılan müdahaleler eşliğinde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yürütüldüğü bölgede MASKİ Genel Müdürlüğünün de teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülkemiz başta olmak üzere ilimizde de orman yangınları ve doğal afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu tür olaylarda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Önceki gün komşu ilimiz İzmir’in Ödemiş ilçesinde de meydana gelen orman yangının da kurumumuza bağlı araçlarımızı yangın bölgesinde görevlendirdik. Manisa DSİ’ye ait olan dozerlerin sevkiyatını yapan araçlarımız yangın bölgesine sorunsuz bir şekilde ulaşarak çalışmalara katıldı. Vatandaşlar olarak ormanlık alanlarda çok dikkatli olmalıyız. Doğamızı ve dünyamızı korumalıyız” diye konuştu.