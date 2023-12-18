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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, her yıl olduğu gibi bu yıl da 17 ilçe ve mahallelerinde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere ayakkabı ve mont desteğini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde kentin ihtiyacına yönelik dev yatırımları bir bir hayata geçirirken bu süreçte geleceğimizin teminatı olan öğrencileri de unutmuyor.

Bu kapsamda Başkan Ergün, Saruhanlı ilçesinde, Heybeli İlkokulu, Kemiklidere İlkokulu ile Taşdibi Bilgin Eker İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini hediyeleri ile sevindirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri aracılığıyla Saruhanlı’ya ulaştırılan bot ve montlar öğrencilere teslim edildi. Okul müdürleri ve öğrenciler, sağlanan destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.