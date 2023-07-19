Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesi Ortaköy, Hacıhıdır ve Kemerdamları Mahalle Muhtarlarını ziyaret etti. Salihli ilçe ziyaretinde muhtarlar mahallelerinde yapılan yol çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gören muhtarlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesi Ortaköy, Hacıhıdır ve Kemerdamları mahallesi muhtarlarını ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten ekipler, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında muhtarları bilgilendirdi. Ziyarette, muhtarların talepleri ilgili dairelere iletilmek üzere not edildi. Yapılan ziyaretlerde ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen saat ve hediyeler mahalle muhtarlarına takdim edildi. Mahalle muhtarları, ziyaretlerden duydukları memnuniyetlerini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere çalışmalarda emeği geçen tüm personellere teşekkürlerini iletti.