Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Meyveciliği Geliştirme Projesi “ kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli, Kula, Selendi ilçesinde 367 üreticiye 33 bin 30 fidan desteğinde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Kula, Selendi ilçesinde 367 üreticiye, zeytin, incir, ceviz, Trabzon hurması olmak üzere 33 bin 30 fidan desteğinde bulundu.

İlk olarak Salihli ilçesinde düzenlenen programda üreticilerle bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticinin her daim yanında olduklarını vurguladı.

Salihli ilçesinin ardından Selendi de fidan dağıtım törenine katılan Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün destekleriyle üreticiye desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Son olarak, Kula’da üreticilere fidanları teslim edilirken buradaki programa, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal da katıldı. Topal, üreticilere sağlanan bu desteklerin önemine değinerek, üreticiler adına teşekkürlerini paylaştı.

