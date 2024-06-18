Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde vatandaşları baraj, gölet, sulama kanalı gibi yüzmenin yasak olduğu alanlara girmemeleri yönünde uyardı.MANİSA (İGFA) - Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bu günlerde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların can güvenliği için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın koruma kanalı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürme amacıyla yapılan gölet ve benzeri tesislerde serinlemek için girilmemesi noktasında uyarılarda bulundu.

Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, göletlerin yapısı itibariyle yüzmek için uygun olmadığına dikkat çekilirken, vatandaşların da olası can kayıplarının önlenmesi adına bu konuda dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi. Talihsiz olayların önüne geçilebilmesi için bilhassa da ebeveynlerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini belirtilen açıklamada, vatandaşların bu konulara hassasiyetle yaklaşması gerektiğine vurgu yapıldı.

