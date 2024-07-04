25 Haziran-03 Temmuz 2024 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına katılan Aslan Spor Kulübü sporcusu Ayşenur Köksal ve Masal Ece Buruk Türkiye 2. oldu.MANİSA (İGFA) - Türkiye genelinde yarışmalarda çok sayıda derece elde ettiren Aslan Spor Kulübü İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında da Manisa'ya eli boş dönmedi.

Aslan Spor Kulübü sporcusu olarak şampiyonaya katılan 38 kg Ayşenur Köksal ve 57kg Masal Ece Buruk Türkiye 2. oldu. B

aşta sporcuların aileleri olmak üzere Aslan Spor Kulübü yönetimi büyük bir mutluluk yaşadı.

Aslan Spor Kulübü Başkanı ve boks antrenörü Yahya Aslan yaptığı açıklamada boks sporunun tanıtılması ve özellikle genç nesillere sevdirilmesi için Aslan Spor Kulübü olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yahya Aslan " Manisa'da Boks Gala Geceleri düzenliyoruz. Boks sporunu tanıtmak için elimizden geleni Aslan Spor Kulübü olarak yapıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi boks sporuna çekerek onların kötü alışkanlıklardan ve sosyal medyadan uzaklaşmasını sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye genelindeki tüm yarışmalara katılıp sporcularımız derece elde ediyor. Bu haftada İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Ayşenur Köksal ve Masal Ece Buruk Türkiye 2. oldular. Sporcularımızı tebrik ederim" dedi.