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Türkiye Kupası'nda dört finalist belli oldu

Türkiye Kupası'nda dört finalist belli oldu

Yarış sonunda Ahmet Bayram’a ödülünü Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 9 kilometrelik parkuru 28 dakika 35 saniyede tamamladı. 45-49 yaş grubunda birinci olan Ahmet Bayram, genel klasmanda 22’nci sırada yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 88. Büyük Atatürk Koşusu’nda 45-49 yaş grubunda zirvede yer aldı. Ankara’dan madalya ile dönen yeşil beyazlı atlet, başarılarına bir yenisini daha ekledi. MANİSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104’üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen 88’inci ‘Büyük Atatürk Koşusu’nda yaklaşık 3 bin koşucu, Dikmen Keklikpınarı’ndan başlayarak yoğun yağış altında Anıttepe güzergahında koştu.

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