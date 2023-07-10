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Levent Kuva koşuyu şampiyon olarak tamamlarken, Mehmet Aydınyer ise ikinci sırada yer aldı.

Sakarya Hırvat oyun kurucu ile anlaştı

Sakarya Hırvat oyun kurucu ile anlaştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram, Bursa'da düzenlenen 17. Kazancı Dostluk Koşusunda üçüncü oldu. BURSA (İGFA) - Bursa Masterler Atletizm Kulübü tarafından organize edilen ve dün gerçekleştirilen 17. Kazancı Dostluk Koşusu'na katılan Manisalı atlet, genel klasmanda üçüncü oldu.

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