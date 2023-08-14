Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 4. Uluslararası Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen 10 kilometre yarışında 45-49 yaş grubunda yine zirvenin sahibi oldu.MANİSA (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali düzenlendi.

‘Sağlıklı Nesiller İçin 100. Yıla Koşuyoruz’ sloganı ile ilk kez uluslararası platforma taşınan “4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu” büyük heyecana sahne oldu.

Yarışa, 3 kıta ve 22 ülkeden gelen 36 yabancı atlet ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin 500 amatör ve profesyonel sporcunun katıldı. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda başlayıp aynı yerde noktalanan yarışta; Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 10 kilometrelik parkuru 35 dakikada tamamladı.

Ahmet Bayram, 45-49 yaş grubunda yine zirvenin sahibi oldu.