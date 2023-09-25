Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda 45-49 yaş grubunda yine şampiyon oldu.MANİSA (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kayseri Yarı Maratonu, Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcuların yanı sıra 25 farklı ülkeden katılan sporcuların rekabetine sahne oldu.

40 elit sporcunun yer aldığı yarı maratonda yeşil beyazlı atlet Ahmet Bayram da başarılı bir performans sergiledi.

21 kilometrelik parkuru 1 saat 17 dakikada tamamlayan Ahmet Bayram, 45-49 yaş grubunda şampiyon olurken, genel klasmanda 18’inci oldu. Kayseri’de 3 yıl üst üste yaş grubunda zirvede yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Bayram, kendisine verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimine teşekkür etti.