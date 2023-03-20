Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Climbolic Efes Ultra Maratonu’nda 42 kilometrelik parkuru genel klasmanda 8’inci sırada, 40-49 yaş grubunda yine şampiyon olarak tamamladı.MANİSA (İGFA) - İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu’nda 2400 katılımcı 6K, 12K, 27K, 42K, 61K ve 120K parkurlarında yarıştı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, 42 kilometrelik parkuru 3 saat 25 dakikada tamamladı.
Genel klasmanda 248 sporcu arasında 8’inci sırada tamamlayan Bayram, 40-49 yaş grubunda 96 sporcu arasında yine şampiyon oldu.