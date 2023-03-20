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Genel klasmanda 248 sporcu arasında 8’inci sırada tamamlayan Bayram, 40-49 yaş grubunda 96 sporcu arasında yine şampiyon oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Climbolic Efes Ultra Maratonu’nda 42 kilometrelik parkuru genel klasmanda 8’inci sırada, 40-49 yaş grubunda yine şampiyon olarak tamamladı. MANİSA (İGFA) - İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu’nda 2400 katılımcı 6K, 12K, 27K, 42K, 61K ve 120K parkurlarında yarıştı.

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