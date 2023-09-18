Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atletleri Ahmet Bayram ve Özlem Işık, 2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonunda yine önemli dereceler elde ettiler. 21 kilometrelik parkurda koşan Ahmet Bayram yaş grubunda yine şampiyon olurken; Özlem Işık da 10 kilometrelik parkuru üçüncü olarak tamamladı.MANİSA (İGFA) - Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nun ikincisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Vestel, Türkiye Atletizm Federasyonu ve paydaş kurumların işbirliğinde gerçekleştirildi.

5, 10 ve 21 kilometrelik 3 etapta düzenlenen Yarı Maratonun startı Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Vestel CEO’su Ergün Güler ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’lu atletler Ahmet Bayram ve Özlem Işık, başarılarıyla yine adından söz ettirdi. 21 kilometrelik parkuru 1 saat 16 dakikada tamamlayan Ahmet Bayram, 45-49 yaş grubunda yine şampiyon olurken, genel klasmanda yedinci sırada yer aldı. 10 kilometrelik parkuru 45 dakika 31 saniyede tamamlayan Özlem Işık da kadınlarda üçüncü oldu.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Akif Özer, “Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nda sporcularımız yine önemli dereceler elde etti. İki sporcumuz da kürsüye çıkarak kupa kaldırmanın sevincini yaşadılar. Ahmet Bayram ve Özlem Işık’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

