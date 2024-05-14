Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu yaklaşırken Manisalı çiftçilerin ürünlerini daha rahat sulamasını sağlayacak projeleri birer birer hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Demirci ilçesinde 2 adet, Kırkağaç ve Gördes ilçelerinde ise 1’er adet 100 ton kapasiteye sahip tarımsal sulama havuzunun yapımı tamamlandı. Saruhanlı ilçesinin Nuriye Mahallesi’nde de 1 adet 200 ton kapasiteli tarımsal sulama deposunun yapımına devam ediliyor. MANİSA (İGFA) - Zengin tarımsal ürün çeşitliliğine sahip Manisa’da yaz sezonu yaklaşırken yoğun bir çalışma temposu başlıyor. Manisalı çiftçiler tarafından il genelinde üzümden günebakana, zeytinden tütüne, kavundan kiraza varana kadar çeşitli tarımsal ürünler yoğun bir şekilde yetiştirilip iç ve dış pazarda müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bu nedenle verimli toprakların üstünde yer alan Manisa için su, vazgeçilmez bir ihtiyaç halini alıyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da 4 ilçede tarımsal sulama havuzunun ve deposunun yapılması için harekete geçmişti. Bu kapsamda Demirci ilçesinin Boyacık ve Durhasan mahallerine, Kırkağaç’ın Kuyucak mahallesine ve Gördes’in Börez mahallesine 1’er adet 100 ton kapasiteli tarımsal sulama havuzunun yapımı tamamlandı. Toplamda 4 adet tarımsal sulama havuzunun yapımının bitirilmesinin yanı sıra Saruhanlı ilçesinin Nuriye Mahallesi’nde inşaatına devam edilen 1 adet 200 ton kapasiteli tarımsal sulama deposunun da çalışmalar tamamlandıktan sonra hizmete alınacağı belirtildi.

“KIRKAĞAÇ’TA 10 TONLUK TARAL DOLDURMA TESİSİ HİZMET VERECEK”

Kırkağaç’ın Sakarlı mahallesinde de 10 tonluk taral doldurma tesisi faaliyete alındı. Sakarlı mahalle sakinleri tesisin sezona yetişmesinden çok memnun kaldıklarını belirterek yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üreticilerin ihtiyaç duyduğu çalışmaları bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Kırkağaç ilçesine bağlı Sakarlı Mahallesi’nde 10 ton kapasiteli taral doldurma tesisi yapılarak, üreticilerin kullanımına sunuldu. Tarımsal üretimde ilaçlama faaliyetlerinin ürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için oldukça önemli olduğu belirtilirken, üreticilerin ilaçlama yapacakları zaman, makineleri için gerekli olan suyu kurulan taral doldurma tesisinden ücretsiz olarak doldurup tarlalarına ulaştırabilecekleri ifade edildi. Mahalle sakinleri tesisin sezona yetişmesinden memnuniyet duyduklarını belirtirken Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.